الفلبين ترفع الأحكام العرفية في جنوب البلاد

مانيلا - (د ب أ):

ذكر مسؤولون فلبينيون اليوم الأربعاء أنه تم رفع قانون الأحوال العرفية في المنطقة الجنوبية من البلاد، بعد أكثر من عامين من فرضه للتصدي لمتشددين متحالفين مع تنظيم داعش.

وقال وزير الدفاع ديلفين لورينزانا إن إعلان الحكم العسكري في إقليم مينداناو بجنوب البلاد، انتهى سريانه في منتصف ليل الثلاثاء، بعد 953 يوما من فرضه للمرة الأولى في 23 مايو 2017، عندما فرض مئات من الإرهابيين حصارا على مدينة ماراوي.

وأضاف أن "القطاع الأمني يعتقد أن الغرض من قانون الأحوال العسكرية قد تحقق".

وتابع: "لقد تم بالفعل وقف التمرد في ماراوي و(إقليم) لاناو ديل سور وغيرهما من المناطق في مينداناو".

وتسبب الحصار المفروض على مدينة ماراوي في معركة استمرت خمسة أشهر خلفت أكثر من 1200 قتيل وتشريد أكثر من نصف مليون شخص.

وقُتل كبار قادة المسلحين ، بما في ذلك أمير داعش في جنوب شرق آسيا، في نهاية الحصار ، بينما تم القبض على مسلحين آخرين.

وأضاف أن قوات الحكومة واثقة من أن هجوما مماثلا في نطاق الحصار المفروض على ماراوي لا يمكن شنه من قبل القوات المتبقية من الجماعات المتحالفة مع داعش وإرهابيين آخرين في المستقبل.