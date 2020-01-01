الصين تتهم الخارجية الأمريكية بالكذب بشأن مسألة "الإيغور"

واشنطن - (د ب أ):

اتهمت الصين وزارة الخارجية الأمريكية بـ "نشر الكذب" حول مسلمي الإيغور في إقليم شينجيانج.

جاء ذلك في تغريدة للسفارة الصينية في الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء ردا على مقطع فيديو نشرته الخارجية الأمريكية يناقش "حملة القمع الصينية ضد الويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانج".

وذكرت السفارة أن الويغور وغيرهم من الأقليات في شينجيانج "يتمتعون بالحرية الدينية وممارسة التقاليد الثقافية واستخدام لغاتهم العرقية".

وأضافت أن "هناك مساجد في شينجيانج أكثر من العديد من الدول الإسلامية".

وأوضحت أن مراكز الاحتجاز في أنحاء شينجيانج هي "مراكز تعليمية تهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين تأثروا بالأيدولوجيات الإرهابية والمتطرفة".