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رئيسة تايوان: لن نقبل بسياسة "بلد واحد ونظامان "

03:45 ص الأربعاء 01 يناير 2020
رئيسة تايوان: لن نقبل بسياسة "بلد واحد ونظامان "

رئيسة تايوان تساي إنج ون

تايبيه/واشنطن - (د ب أ):

قالت رئيسة تايوان تساي إنج ون صباح اليوم الأربعاء إنها لن تقبل بسياسة "بلد واحد ونظامان" التي تروج لها الصين.

وأضافت تساي في كلمة بمناسبة العام الميلادي الجديد في تايبيه: "لقد أظهرت هونج كونج أن بلد واحد ونظامان (فكرة) غير قابلة للتحقيق"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت إلى أن "الحكومة سوف تدعم الشركات التي تضررت من سياسة الصين تجاه تايوان".

وتابعت: "تواجه تايوان تحديات كبيرة جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

تايوان تساي إنج ون الصين

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