زعيم كوريا الشمالية يعد باتخاذ إجراءات صادمة والكشف عن أسلحة جديدة

وكالات:

تعهد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، باتخاذ إجراءات صادمة مستقبلًا، والكشف عن أسلحة استراتيجية جديدة قريبًا، وذلك بحسب ما ذكرته "أسوشيتيد برس"، ووكالة "سبوتنيك".

وأكد زعيم كوريا الشمالية، أنه سينفذ تعهداته إذا لم تتوقف الولايات المتحدة عن سياسة العدوان المسترة بها.

ودعا جونج أون، أمس الإثنين، إلى اتخاذ "إجراءات دبلوماسية وعسكرية مضادة"، وفق ما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، قبل ساعات من انتهاء مهلة حددتها بيونج يانج لواشنطن لتغيير موقفها من المحادثات النووية.

ولم ينجح البلدان في التوافق حول تفكيك البرنامج النووي الكوري الشمالي مقابل رفع للعقوبات الاقتصادية الدولية عن بيونج يانج.