ترامب عن محاولة اقتحام السفارة الأمريكية: أحداث بنغازي لن تتكرر

وكالات



كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة له عبر موقع "تويتر" قائلاً: "مناهض بنغازي!" في إشاره منه لمنع تكرار سيناريو الهجوم على السفارة الأميركية في بنغازي الذي قتل فيه السفير كريستوفر ستيفنز عام 2012.

وقبل تغريدة ترامب، غرّد السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام: "أنا فخور جدًّا بالرئيس ترامب، لقد تصرف بحزم في مواجهة التهديدات ضد سفارتنا في بغداد، لقد وجه رسالة إلى العالم: لن تكون هناك بنغازي ثانية في العراق".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء اليوم، عن نشر قوات من مشاة البحرية الأمريكية في محيط السفارة الأمريكية لدى العراق لتعزيز أمنها في ظل الاحتجاجات الي اندلعت أمامها.

وقالت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "تم، يوم 31 ديسمبر، نشر عسكريين من مشاة البحرية الأمريكية المكلفة بمهمة من سلاح الجو والبحرية الخاصة للأغراض الخاصة والاستجابة للأزمات في العراق لتعزيز الأمن في السفارة الأمريكية وضمان سلامة المواطنين الأمريكيين".

وفي في وقت سابق من اليوم، أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن البنتاغون قرر إرسال قوات إضافية إلى سفارة واشنطن في بغداد لضمان حمايتها، معلنا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين الأمريكيين.