وزير الخارجية يعود إلى القاهرة بعد زيارة للسودان

القاهرة - (أ ش أ)

عاد إلى القاهرة، مساء اليوم الاثنين، سامح شكري وزير الخارجية قادمًا من الخرطوم بعد زيارة للسودان استغرقت يومًا واحدًا.

والتقي شكري، خلال الزيارة مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، ونقل رسالة دعم للسودان من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتناول اللقاء آليات تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعم السودان خلال المرحلة الانتقالية.

كما التقى وزير الخارجية مع الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني وبحثا آليات تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعم السودان خلال المرحلة الانتقالية.

كما بحث وزير الخارجية مع أسماء عبد الله وزيرة خارجية السودان استمرار تفعيل الآليات القائمة بين البلدين لتحقيق مصالح الشعبين، وأكد شكري حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم للشعب السوداني وحرصها على احترام إرادة الشعب السوداني والوقوف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف السودانية.