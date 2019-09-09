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الداخلية الأفغانية: مقتل 30 إرهابيا من طالبان إثر عملية أمنية في ولاية بغلان

11:03 م الإثنين 09 سبتمبر 2019
الداخلية الأفغانية: مقتل 30 إرهابيا من طالبان إثر عملية أمنية في ولاية بغلان

وزارة الداخلية الأفغانية

كابول - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن 30 من مسلحي حركة "طالبان" قتلوا، مساء اليوم الاثنين، نتيجة عملية أمنية قامت بها السلطات في ولاية بغلان شمالي البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نصرت رحيمي، في بيان نشر على حسابه في "تويتر": "بدأت قوات الأمن والدفاع الأفغانية، بعد ظهر اليوم، بتطهير ولاية بغلان من إرهابيي طالبان. ونتيجة لذلك، قتل 30 إرهابيا وأصيب 11 آخرون بجروح".

وأشار رحيمي إلى أن من بين القتلى قائد ميداني، وهو ملا شفيق (90 عاما)، المعروف أيضا باسم قاري جان آغا.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن العمليات الأمنية ستمتد إلى ولايات أخرى من البلاد.

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وزارة الداخلية الأفغانية حركة طالبان ولاية بغلان تويتر

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