مسئولة باكستانية عن أزمة كشمير: نحن بحاجة إلى أفعال لا أقوال

نيويورك - (أ ش أ)

دعت مندوبة باكستان لدى الأمم المتحدة، مليحة لودى، اليوم الاثنين، المنظمة الدولية إلى التعامل مع الأزمة الخطيرة القائمة في إقليم كشمير بالأفعال وليس بالأقوال.

وذكرت قناة /جيو/ الباكستانية في نشرتها باللغة الإنجليزية أن لودي وصفت الأوضاع في وادي كشمير المحتل بأنها "خطيرة" حيث يعاني السكان هناك من الحملات العسكرية القمعية من جانب الهند منذ أكثر من شهر.

وأضافت لودي - في مقابلة مع إحدى القنوات التليفزيونية الأمريكية - تقول "نحن في حاجة إلى أفعال وليس مجرد أقوال ، فالتوتر بين الهند وباكستان بسبب النزاع حول كشمير وصل إلى ذورته"، محذرة من أن الموقف قد يتفاقم إلى أزمة أكبر.

وقالت لودى "إن هناك التزامات على المدى الطويل تقع على عاتق الأمم المتحدة علاوة على وجود التزامات أخرى فورية تتمثل في ضرورة إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في وادي كشمير المحتل".

وكانت الهند قد ألغت في الخامس من شهر أغسطس الماضي الوضع الذاتي لإقليم كشمير وأرسلت تعزيزات عسكرية ووضعت السياسيين الكشميريين رهن الإقامة الجبرية داخل منازلهم في موقف آثار انتقادات شديدة ورافضة من جانب باكستان.