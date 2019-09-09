لافروف والعساف يبحثان هاتفيا تحضيرات زيارة بوتين للسعودية

موسكو - (د ب ا)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي إبراهيم العساف، العلاقات الثنائية، والزيارة المرتقبة للرئيس فلاديمير بوتين، إلى الرياض في أكتوبرالمقبل.

جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين "بحث وزيرا خارجية البلدين القضايا الراهنة المتمثلة في زيادة تعزيز التعاون الروسي السعودي متعدد الأوجه، مع التركيز على الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض في شهر أكتوبر"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان " كما تبادل الوزيران الآراء حول عدد من المواضيع الرئيسية على جدول الأعمال الإقليمي، بما في ذلك الوضع في سوريا واليمن ومنطقة الخليج".

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إنه تجري في الوقت الراهن التحضيرات لزيارة الرئيس بوتين إلى السعودية، آملا بأن تكون هذه الزيارة ناجحة.

كان العاهل السعودي قد زار روسيا، في شهر اكتوبر عام 2017 في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس بوتين. وكان هذه الزيارة هى الأولي لملك سعودي لروسيا.

كانت العلاقات الروسية - السعودية قد شهدت تطوراً ملحوظاً، خلال العام الماضي والعام الجاري، وتشهد على ذلك كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين.