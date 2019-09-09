الرئيس الأفغاني يرهن اجراء محادثات سلام مع طالبان بوقف إطلاق النار

كابول - (د ب ا)

قال الرئيس أشرف غني ، الذي ألقى خطابا في حفل تعيين الرئيس الجديد للمديرية الوطنية للأمن ، إن الحكومة الأفغانية مستعدة لمواصلة مفاوضات السلام ، لكن من غير المحتمل اجراء هذه المفاوضات بدون وقف لإطلاق النار.

وأضاف غني "طريقنا واضح. لقد اخترنا السلام المستدام والكريم ولن نتراجع عن ذلك النهج . "المفاوضات [مع طالبان] مستحيلة دون وقف لإطلاق النار"،بحسب قناة"طلوع نيوز"الإخبارية الأفغانية.

وتابع أن الشعب يريد السلام وأن ملكية العملية هي للأفغان.

وذكر“لقد توصلنا إلى إجماع وطني ودولي على السلام. لقد خلقنا البيئة من أجل السلام ، لكن طالبان أخطأوا في فهم ذلك ".

وقال غني إن الحكومة الأفغانية لديها خطة مناسبة للسلام وتقوي علاقاتها الإقليمية والدولية في هذا الصدد.

وقال إن جمهورية أفغانستان الإسلامية والقوات الأفغانية لن يتم المساس بها في عملية السلام.

وذكر إن لدى طالبان ملاذات آمنة في بلدان أخرى ، دون تسمية بلد معين،مضيفا "إذا تركت [طالبان] هذه العلاقات ، فسوف يحتضنك الأفغان.وسوف يعانقك الأفغان إذا تركت تجارة المخدرات".

دعا الرئيس غني جميع النخب السياسية في أفغانستان إلى إظهار التزامهم تجاه الشعب الأفغاني وبناء علاقة سليمة.

وطمأن الأمة بأن السلام سيأتي ، لكنه سيكون سلامًا حقيقيًا هو المطلب الرئيسي للأفغان.

قال غني إن الانتخابات هي الحل الوحيد "للأزمة الموروثة" خلال العقود الأربعة الماضية.

يأتي ذلك في الوقت الذي ألغى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضات مع طالبان التي تهاجم القوات الافغانية والدولية في البلاد.