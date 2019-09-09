مستثمر أمريكي يطالب ترامب بتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

واشنطن - (د ب أ)

قال المستثمر الأمريكي ستيف إيسمان رئيس شركة "نيوبرجر بيرمان جروب" لإدارة الأصول إنه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم تنازلات من أجل الوصول إلى اتفاق تجاري مع الصين.

وقال إيسمان في مقابلة مع قناة بلومبرج للتلفزيونية "هل سيكون هناك اتفاق بين الصين والولايات المتحدة؟ لدي شكوك في ذلك.. انطباعي هو أن الصين لا تتراجع في أي شيء" لذلك لكي يتم التوصل إلى اتفاق "سيكون على ترامب التنازل بشكل أساسي".

وأضاف إيسمان /57 عاما/ أن احتمالات التوصل إلى اتفاق ستنهار تماما إذا أرسلت الصين قوتها العسكرية للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في هونج كونج، مشيرا إلى أن مثل هذا التحرك سيدفع أسواق المال إلى التراجع في حركة تصحيحية.

وقال إيسمان الذي حقق شهرته من التنبؤ بانهيار سوق القروض العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة قبل تفجر الأزمة المالية في خريف 2008، إنه "إذا حدث هذا، فإن احتمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة قد يقل إلى صفر".

كانت أسواق المال العالمية قد تضررت بالفعل من النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، منذ اقترح الرئيس ترامب لأول مرة فرض رسوم إضافية على كمية من السلع الصينية أوائل 2018. واشتدت تقلبات الأسواق، في الوقت الذي تراجعت فيه تقديرات أرباح الشركات، مع تصاعد وتراجع الآمل في التوصل إلى اتفاق بين الدولتين.