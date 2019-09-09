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بوجدانوف: يجب إتمام تشكيل اللجنة الدستورية السورية سبتمبر الجاري

09:00 م الإثنين 09 سبتمبر 2019
بوجدانوف: يجب إتمام تشكيل اللجنة الدستورية السورية سبتمبر الجاري

نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف

موسكو - (أ ش أ)

أعلن ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، أن إتمام تشكيل اللجنة الدستورية السورية يجب أن يكون في سبتمبر الجاري.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن بوجدانوف قوله ، " ننطلق من أن تشكيل اللجنة الدستورية يجب أن ينجز هذا الشهر، ويجب تحديد موعد إطلاق عملها".

وأشار إلى أن موسكو أجرت اتصالين هاتفيين مع وزيري الخارجية السعودي والتركي، وكانت هذه المسألة من بين المواضيع التي تم بحثها.

يذكر أن تشكيل لجنة لكتابة دستور جديد في سوريا، تضم ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، تقرر خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في يناير 2018.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن أعلن خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أواخر الشهر الماضي، أن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية قد يتم قبل 24 سبتمبر الجاري.

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