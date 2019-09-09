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مقتل 3 على الأقل في حادث إطلاق النار بهولندا (صور)

08:08 م الإثنين 09 سبتمبر 2019
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القاهرة – مصراوي:

كشفت وسائل إعلام محلية في هولندا عن مقتل 3 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق النار بمدينة دوردريخت.

وذكر موقع "zhzactueel" أن الحادث وقع داخل منزل بالمدينة وأن شخص رابع مصاب بجروح خطيرة.

ونشر الموقع صورا من موقع الحادث لتجمع الشرطة وسيارات وطائرة إسعاف أمام المنزل الذي شهد الحادث.

وعلمت الشرطة بمجرد إبلاغ السكان عن سماع إطلاق نار من داخل المنزل في حوالي السادسة والنصف بالتوقيت المحلي.

وتم نقل المصاب في حالة حرجة إلى مستشفى لتلقي العلاج.

هولندا مدينة دوردريخت إطلاق النار

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