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ملك السعودية يتصل بأمير الكويت للاطمئنان على حالته الصحية

07:37 م الإثنين 09 سبتمبر 2019
ملك السعودية يتصل بأمير الكويت للاطمئنان على حالته الصحية

الملك سلمان

القاهرة – مصراوي:

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفياً، اليوم الإثنين، بأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح للاطمئنان على صحته خلال استكماله للفحوصات الطبية.

وبحسب الوكالة الرسمية السعودية (واس) عبر أمير الكويت "عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنيًا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية".

ودخل أمير الكويت إلى مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية أمس الأحد لإجراء فحوصات طبية، وتم تأجيل لقاء مقرر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الملك سلمان أمير الكويت الولايات المتحدة الأمريكية

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