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ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير الطاقة السعودي سبل تعزيز التعاون المشترك

06:52 م الإثنين 09 سبتمبر 2019
ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير الطاقة السعودي سبل تعزيز التعاون المشترك

ولي عهد أبوظبي و وزير الطاقة السعودي

أبوظبي - (أ ش أ)

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون والتنسيق المشترك، فضلا عن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء، الذي عقد على هامش مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين بأبوظبي، إلى أهمية المؤتمر في رسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم وطرح الحلول والأفكار والمبادرات لمواجهة مختلف التحديات التي يشهدها هذا القطاع.

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ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان

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