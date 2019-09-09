وكالة: مصر تسعى لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

مصراوي – وكالات:

قالت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، الإثنين، إن وزير الخارجية سامح شكري أكد أن مصر تبذل جهودا من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ونقلت الوكالة تصريحات عن شكري قال فيها إن "مصر تعمل مع العديد من الدول والمجتمع الدولي المؤثر على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وعلى النطاق الإفريقي لإخراج السودان من الدول الراعية للإرهاب خاصة بعد التغيير".

وقال شكري، بحسب سونا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشاوراته واتصالاته مع الشركاء الدوليين الأفارقة والعرب يركز على هذه القضية و يدعو إلى ضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كما يدعو لمزيد من الدعم في كافة المجالات حتى تحقيق الاستقرار وترسيخ كل المبادئ التي أطلقت من خلال التغيير .

وأكد شكري استمرار مصر في هذه الدعوة بالتنسيق مع الحكومة السودانية لتحقيق أهدافها كاملة.

والتقى شكري بنظيرته السودانية أسماء عبد الله، والتي أكد أن بلادها تثمن عاليا وتقدر الجهود التي بذلتها مصر من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي للعام الجاري، عبر اجتماع القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان، والبيان الذي صدر عنها، ومساعيها المتواصلة من خلال اجتماع المتابعة الوزاري في أديس أبابا.

وقالت "تأكيدا على رسوخ مبادئ سياسة السودان الخارجية، فإننا في هذا المقام نؤكد لكم التزام السودان بمبدأ حسن الجوار، والانفتاح على الفضاء الدولي، بما يتوافق ومصالح السودان الوطنية، ويعزز من شراكتنا الإقليمية والدولية".