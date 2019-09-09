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إصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الاحتلال شمال رام الله

06:11 م الإثنين 09 سبتمبر 2019
إصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الاحتلال شمال رام الله

علم فلسطين

رام الله - (أ ش أ)

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي في الصدر والبطن، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة البيرة بمحافظة رام الله.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، بأن المصاب أدخل غرفة العمليات في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وحالته خطيرة.

وكان الصحفي عبد الرحمن يونس قد أصيب أيضا خلال مواجهات عنيفة اندلعت اليوم بين الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي، على المدخل الشمالي لمدينة البيرة شمال رام الله، احتجاجا على استشهاد الأسير بسام السائح.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات الشبان وصلوا المدخل الشمالي للبيرة، بعد وقفة دعا إليها مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت الفلسطينية، وانطلقت المسيرة من وسط رام الله مرددة هتافات الغضب والمساندة للأسرى.

هذا المحتوى من

فلسطين رام الله إسرائيل الأحتلال الأسرائيلي

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