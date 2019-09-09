نتنياهو يستعرض "موقع سري" تطور فيه إيران سلاح نووي

القاهرة – مصراوي:

عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، ما قال إنه مكان سري تستخدمه إيران لتطوير الأسلحة النووية.

وقال نتنياهو أمام حضور صحفي أن طهران تقوم بـ"الخرق الأكبر لوثيقة منع انتشار الأسلحة النووية"، وذلك بموقع جديد يقع بمنطقة آباده.

وتابع رئيس الدولة التي لم توقع على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، إن تل أبيب سوف "تواصل منع إيران من امتلاك أسلحة نووية في كل مكان وزمان".

وتابع بحسب ما نقلته قناة الحرة الأمريكية أن "إيران دمرت مواقع لتصنيع أسلحة نووية بعد أن كشفناها".

كما تحدث عن اختبارات ترجريها طهران إلى الآن لتصنيع أسلحة نووية، وذلك بعد أشهر من إعلانه في مؤتمر آخر أمام الكاميرات الكشف عن موقع إيراني لتطوير الأسلحة النووية.

وزعم نتنياهو آنذاك أن إسرائيلي حصلت على معلومات سرية كبيرة عن البرنامج النووي الإيراني، ووقف حينها أمام عدد كبير من الأقراص المدمجة.

وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أجرته القوى الغربية الكبرى مع إيران، بدعوى أنه لا يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

ورحب نتنياهو بهذا الخروج الأمريكي، فيما طالبت إيران الدول الأوروبية الباقية في الاتفاق بتعويضها عن العقوبات الأمريكية التي فرضها ترامب بعد الانسحاب، قبل أن تعلن الجمهورية الإسلامية عن نيتها بدء المرحلة الأخيرة من عدم الالتزام بالاتفاق بعد خروج واشنطن.