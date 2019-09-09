مشاورات روسية يابانية بشأن نشر الدرع الصاروخية الأمريكية في آسيا

موسكو - (أ ش أ)

بحث نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف، مع نظيره الياباني تاكيو موري، مسألة نشر الدرع الصاروخية الأمريكية في اليابان وبناء الجزء الآسيوي لنظام الدفاع الصاروخي الأميركي العالمي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم /الإثنين/ أن مورجولوف وموري تبادلا الآراء حول المخاوف الأمنية للطرفين، بما في ذلك مسألة إنشاء الجزء الآسيوي من نظام الدفاع الصاروخي الأميركي، مضيفًا أن الجانبين ناقشا كذلك إمكانية إنشاء بنية أمنية متعددة الأطراف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع الاعتماد على الآليات غير المقيدة بالتكتلات والتحالفات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اعتبر - خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي عقد مؤخرا بالشرق الأقصى الروسي - أن نشر عناصر الدرع الصاروخية الأمريكية في كل من اليابان وكوريا الجنوبية يهدد مصالح روسيا الأمنية في تلك المنطقة، ورد عليه رئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي في نفس المنتدى بالقول إن اليابان تمتلك درعها الصاروخية الدفاعية الخاصة بها وإن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعرض على طوكيو نشر صواريخها في الأراضي اليابانية.