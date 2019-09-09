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رئيس البرلمان البريطاني يعلن اعتزامه الاستقالة في نهاية أكتوبر

05:36 م الإثنين 09 سبتمبر 2019
رئيس البرلمان البريطاني يعلن اعتزامه الاستقالة في نهاية أكتوبر

جون بيركو رئيس البرلمان البريطاني

لندن - (د ب أ):

أعلن جون بيركو، رئيس البرلمان البريطاني، اليوم الاثنين اعتزامه الاستقالة من منصبه في 31 أكتوبر المقبل.

واقفت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا على طلب لتأجيل تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروف إعلاميًا بـ"بريكسيت"، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة فرانس برس في نبأ عاجل دون أي تفاصيل أخرى.

وأكد متحدث باسم مجلس اللوردات البريطاني(الغرفة العليا في البرلمان) أن قانون حظر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي( بريكست) بدون اتفاق أصبح ساري المفعول اعتبارا من اليوم الاثنين.

جون بيركو البرلمان البريطاني الملكة إليزابيث الثانية الاتحاد الأوروبي

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