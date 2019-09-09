ملكة بريطانيا توافق على طلب لتأجيل تنفيذ "بريكسيت"

القاهرة- (مصراوي):

واقفت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا على طلب لتأجيل تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروف إعلاميًا بـ"بريكسيت"، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة فرانس برس في نبأ عاجل دون أي تفاصيل أخرى.

وأكد متحدث باسم مجلس اللوردات البريطاني(الغرفة العليا في البرلمان) أن قانون حظر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي( بريكست) بدون اتفاق أصبح ساري المفعول اعتبارا من اليوم الاثنين.