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ملكة بريطانيا توافق على طلب لتأجيل تنفيذ "بريكسيت"

05:02 م الإثنين 09 سبتمبر 2019
ملكة بريطانيا توافق على طلب لتأجيل تنفيذ "بريكسيت"

الملكة إليزابيث الثانية

القاهرة- (مصراوي):

واقفت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا على طلب لتأجيل تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروف إعلاميًا بـ"بريكسيت"، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة فرانس برس في نبأ عاجل دون أي تفاصيل أخرى.

وأكد متحدث باسم مجلس اللوردات البريطاني(الغرفة العليا في البرلمان) أن قانون حظر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي( بريكست) بدون اتفاق أصبح ساري المفعول اعتبارا من اليوم الاثنين.

الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بريطانيا بريكسيت الاتحاد الأوروبي مجلس اللوردات البريطاني

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