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شاب يتعرض لاعتداء في برلين بسبب تحدثه بالعبرية

04:29 م الإثنين 09 سبتمبر 2019
شاب يتعرض لاعتداء في برلين بسبب تحدثه بالعبرية

الشرطة الألمانية - أرشيفية

برلين- (د ب أ):

تعرض شاب لاعتداء في العاصمة الألمانية برلين بسبب دوافع يمينية متطرفة على ما يبدو.

فقد ذكرت الشرطة اليوم الاثنين أن الشاب كان يتحدث مع ثلاثة أصدقاء باللغة العبرية خلال تواجده في ساعة مبكرة من صباح اليوم أمام أحد الملاهي الليلية في حي فريدريشسهاين.

وبحسب التحقيقات الأولية، توجه مجهول إلى الشاب عندما سمعه يتحدث بالعبرية ولكمه في وجهه.

ووفقا للبيانات، فر المعتدي من مكان الحادث على الفور. وأصيب الضحية بإصابات في الوجه.

وتتولى سلطات حماية أمن الدولة التحقيقات في الواقعة.

الشرطة الألمانية برلين اللغة العبرية

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