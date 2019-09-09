تراجع المخاوف من حدوث ركود في بريطانيا قبل "بريكست" بعد أداء أفضل من المتوقع في يوليو

لندن- (د ب أ):

أعلنت هيئة الإحصاء الرسمية بالمملكة المتحدة أن الاقتصاد البريطاني سجل نموا بـ3ر0% في يوليو، وهو أعلى معدل له في ستة أشهر.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الأداء القوي غير المتوقع قاد إلى تراجع المخاوف من أن بريطانيا قد تواجه ركودا قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وسجل الاقتصاد نموا في جميع المجالات، كما سجل قطاع الخدمات أفضل أداء شهري له منذ مطلع العام.

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد سيسجل نموا بـ0.4 % في الربع الثالث حتى إذا لم يتغير الإنتاج في أغسطس وسبتمبر، ما يعني النجاة من تسجيل انكماش للربع الثاني على التوالي.

إلا أن هناك أدلة على أن الاقتصاد فقد بعض الزخم خلال الأسابيع الماضية في ظل تراجع الثقة على خلفية الأزمة السياسية المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وحذرت شركة "كيه.بي.إم.جي" للمحاسبة في تقرير اليوم من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق قد يتسبب في ركود يستمر لعام كامل، وأن الناتج المحلي قد ينكمش بـ1.5 % خلال العام القادم.

كما حذرت مؤسسة الأبحاث والدراسات "ذا ريزوليوشن فاونديشن" من أن الركود القادم قد يكون "مؤلما بصورة غير ضرورية" لأن السياسة النقدية والمالية غير مؤهلة للصمود أمامه.