مالطا تنقذ 3 أشخاص آخرين من سفينة آلان كردي

فاليتا- (د ب أ):

أجْلت مالطا ثلاثة أشخاص آخرين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، من سفينة آلان كردي لإنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

وقالت متحدثة باسم القوات المسلحة في مالطا، إنه تم نقل المهاجرين الثلاثة إلى مالطا الساعة الرابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).

وتعد هذه المرة الثالثة خلال أسبوع التي تقوم فيها مالطا بإجلاء أشخاص من السفينة، العالقة على بعد نحو 35 كيلومترا جنوب مالطا دون إذن بالدخول إلى الميناء.

ولم يبق من الأشخاص الـ13 الذين أنقذتهم ألان كردي سوى خمسة أشخاص فقط على متن السفينة.

وجاءت عملية اليوم بعد ساعات من قيام جمعية "Sea-Eye" الخيرية الألمانية التي تقوم بتشغيل السفينة بتقديم نداء علني للحصول على مساعدة سلطات مالطا، وقالت إن تونسيا يبلغ من العمر 17 عاما حاول القفز من على متن السفينة مرتين. ووصف متحدث ذلك بأنه "محاولة انتحار".

واتخذت إيطاليا ومالطا إجراءات صارمة ضد عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط في الأشهر القليلة الماضية، ورفضتا مرارا دخول سفن الإنقاذ التابعة للجمعيات الخيرية إلى الموانئ، في محاولة لإجبار السفن على إعادة المهاجرين إلى شواطئ شمال إفريقيا بدلا من ذلك.

وفي حالة ألان كردي، اقترحت مالطا إعادة المهاجرين إلى تونس.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، ناتاشا بيرتود، الاثنين، أن السفينة طلبت مساعدة من الاتحاد الأوروبي لإيجاد دول أعضاء مستعدة لاستقبال المهاجرين الباقين على متنها، قائلة إن البعض "أبدى استعدادا".