الحكومة الإيطالية تتعهد بـ"عصر جديد من الإصلاحات"

روما- (د ب ا):

تعهد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الاثنين، بأن تقود حكومته "عصرا جديدا من الإصلاحات" وتعمل بشكل بنّاء مع الاتحاد الأوروبي.

وتتألف الحكومة الجديدة، التي تم تشكيلها الأسبوع الماضي بعد إبعاد زعيم حزب الرابطة اليميني ماتيو سالفيني، من حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي - يسار الوسط.

وقال كونتي أمام مجلس النواب، الذي سوف يصوت على الثقة في حكومته: "الآن بداية عصر جديد، ونعتقد (أنه عصر)حاسم من الإصلاحات".

ويُتوقع إجراء تصويت على الثقة بالحكومة اليوم في مجلس النواب، حيث من المتوقع أن تفوز الحكومة بالتصويت. ومن المقرر إجراء تصويت ثان على الثقة بالحكومة غدا الثلاثاء في مجلس الشيوخ، الذي يحظى الائتلاف الحاكم بأغلبية أقل داخله.

وطالب كونتي بتبني توجه حاسم ولكن بناء نحو الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه" يجب مراعاة مصلحة إيطاليا داخل وليس خارج نطاق الاتحاد الأوروبي".

وفيما يتعلق بالهجرة، اقترح كونتي بتبني توجه " صارم ومسؤول"، ومراجعة حذرة للسياسات المتشددة التي تبناها سالفيني.

وأوضح كونتي أنه سوف يتم تعديل قرارات أمنية مثلما اقترح الرئيس سيرجيو ماتاريلا، الذي انتقد فرض رسوم مرتفعة على المنظمات الخيرية التي تقوم بعمليات إنقاذ مهاجرين في البحر.

وطالب بمزيد من " التضامن" من جانب شركاء الاتحاد الأوروبي بجانب أمور أخرى، بالإضافة إلى توفير" ممرات إنسانية أوروبية" لإجلاء اللاجئين من المناطق الخطرة.

وفي ظل صدام مع بروكسل حول مدى انصياع إيطاليا لقواعد الموازنة في منطقة اليورو، قال كونتي إنه يجب " تحسين" هذه القواعد لدعم النمو وتجنب التداعيات التضخمية.

وفي خطابه الذي استمر أكثر من ساعة، تعهد كونتي باتخاذ إجراءات لمواجهة المشاكل مثل النمو المتعثر وانقسام الثروة بين الجنوب والشمال وانخفاض معدل المواليد وارتفاع معدل هجرة الشباب لمستوى قياسي.