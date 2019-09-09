أبو الغيط : الجامعة العربية ترفض تقويض التفويض الأممي الممنوح لأونروا

القاهرة- (د ب أ):

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين رفض الجامعة العربية المساس بصفة اللاجئ الفلسطيني أو تقويض التفويض الأممي الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط اليوم "بيير كرينبول" المفوض العام لوكالة الأونروا، حيث أطلعه الأخير على مستجدات الأزمة التي تواجهها الوكالة، وما يقوم به من جهد من أجل الحفاظ على استمرار الإسهامات الدولية في ميزانيتها بما يضمن استمرار الأونروا في تقديم خدماتها لنحو 5ر55 مليون لاجئ فلسطيني، في وقت تتعرض فيه لضغوط متزايدة وحملات تشكيك غير مسبوقة.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط عبرّ لكرنيبول عن دعمه الكامل لمهمته ، مُعرباً عن تقديره الخاص لقيادته للوكالة في هذه الظروف الصعبة، وإصراره على الاستمرار في خدمة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف أبو الغيط أن الضغوط التي تتعرض لها الوكالة أغراضها واضحة ومكشوفة للجميع، وأنها ترمي إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، داعيا جميع الدول إلى الاستمرار في دعم الأونروا وذلك في التصويت الذي سيجري في الأمم المتحدة في نوفمبر القادم لتجديد تفويض الوكالة.

وأشار المصدر إلى أن المفوض العام للأونروا قدّمَّ الشكر للأمين العام على ما يقوم به من جهد في دعم الأونروا على الصعيد الدولي، مُضيفاً أن كرينبول سوف يُقدم إحاطة شاملة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري والذي يُعقد غداً الثلاثاء.