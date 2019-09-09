  • عاجل:"التعليم" توافق على قبول جميع الأطفال من سن 5 سنوات وأكثر بالمدارس التجريبية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق المرحلة الثالثة الزمالك وبيراميدز الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    مقتل شخص وإصابة رجل شرطة بعد حادث إطلاق نار في بلجيكا

    01:33 م الإثنين 09 سبتمبر 2019
    مقتل شخص وإصابة رجل شرطة بعد حادث إطلاق نار في بلجيكا

    شرطة بلجيكا

    بروكسل- (د ب ا):

    أصيب رجل شرطة بإصابات خطيرة وتوفى رجل آخر، عقب حدوث إطلاق نار في مدينة لياج البلجيكية صباح اليوم الاثنين.

    ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية عن الشرطة المحلية القول إن رجال الشرطة كانوا يقومون بتفتيش الشخص، الذي كان بمفرده في مركبتهم، وذلك عندما أطلق النار على رأس أحد رجال الشرطة.

    ورد زملاء رجل الشرطة بإطلاق النار على الشخص، الذي توفى لاحقا.

    وكتب عمدة المدينة ويلي ديمير تغريدة قال فيها " ضابط من قوة شرطة لياج في حالة حرجة بعد تدخل".

    وأضاف" أقدم احترامي لشجاعة وإخلاص هؤلاء الرجال والنساء الذين يحمون ويخدمون مواطني لياج".

    حادث إطلاق نار في بلجيكا بلجيكا مقتل شخص

    الخبر التالى:

    أبو الغيط : الجامعة العربية ترفض تقويض التفويض الأممي الممنوح لأونروا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان