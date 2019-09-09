مقتل شخص وإصابة رجل شرطة بعد حادث إطلاق نار في بلجيكا

بروكسل- (د ب ا):

أصيب رجل شرطة بإصابات خطيرة وتوفى رجل آخر، عقب حدوث إطلاق نار في مدينة لياج البلجيكية صباح اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية عن الشرطة المحلية القول إن رجال الشرطة كانوا يقومون بتفتيش الشخص، الذي كان بمفرده في مركبتهم، وذلك عندما أطلق النار على رأس أحد رجال الشرطة.

ورد زملاء رجل الشرطة بإطلاق النار على الشخص، الذي توفى لاحقا.

وكتب عمدة المدينة ويلي ديمير تغريدة قال فيها " ضابط من قوة شرطة لياج في حالة حرجة بعد تدخل".

وأضاف" أقدم احترامي لشجاعة وإخلاص هؤلاء الرجال والنساء الذين يحمون ويخدمون مواطني لياج".