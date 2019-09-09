استراليا تحجب مواقع انترنت تحتوي على تسجيلات فيديو هجوم كرايتس تشيرتش

كانبرا – (أ ف ب):

أمرت السلطات الاسترالية شركات تزويد خدمات الانترنت الاثنين بحجب ثمانية مواقع انترنت نشرت محتوى مرتبطا بمجزرة مسجد مدينة كرايست تشيرتش، في أول مرة منذ إقرار قوانين الرقابة الجديدة.

وعقب قيام استرالي بالهجوم على مسجدين في نيوزيلندا في مارس أسفر عن مقتل 51 شخصا، ونشره تسجيلا حياً لجريمته، وسّعت كانبيرا قوانين الرقابة.

وبحسب جولي انمان غرانت مفوضة السلامة الالكترونية في استراليا، فقد تم وضع مواقع خارجية على القائمة السوداء لأنها "استمرت في السماح ببث تسجيل فيديو لهجمات كرايتس تشيرتش الارهابية أو اجندة منفذ الهجوم المفترض".

ورفضت السلطات الكشف عن اسماء المواقع التي سيتم حجبها لمدة ستة اشهر على الأقل، لأن ذلك يمكن أن يزيد عدد من سيزورون تلك المواقع.

وطلبت السلطات من العديد من المواقع الأخرى مسح المحتوى الخاص بالهجمات، بحسب انمان غرانت.

وقالت "على المواقع المتبقية الأخرى إزالة المحتوى غير القانوني لرفع الحظر المفروض عليها".

وبحسب بيان توضيحي قدمته السلطات "للسجل الفدرالي للقوانين" فإن واحدا من المواقع الثمانية هي مدونة تركز على ما يسمى ب"بتهديد الإسلام".

وذكر تحالف الاتصالات، وهو مجموعة ضغط مختصة بالاتصالات، أن شركات تزويد الانترنت حجبت بالفعل المواقع الثمانية طوعياً قبل صدور القرار، إلا أنها رحبت بالوضوح القانوني الذي وفره القرار الحكومي.

وفي دفاع عن قوانين الرقابة الجديدة التي أقرتها الحكومة الاسترالية التي يحكمها المحافظون، قال رئيس الوزراء سكوت موريسون الشهر الماضي "هذا النوع من المواد البغيضة لا مكان له في استراليا".

واضاف "نبذل كل ما باستطاعتنا لحرمان الإرهابيين من تمجيد جرائمهم بما في ذلك التحرك على الصعيدين الحلي والعالمي".

ويجري كذلك إنشاء مركز جديد لتنسيق الأزمات لمراقبة الحوادث المتعلقة بالإرهاب والأحداث العنيفة بغرض فرض الرقابة عليها.