  • عاجل:"التعليم" توافق على قبول جميع الأطفال من سن 5 سنوات وأكثر بالمدارس التجريبية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق المرحلة الثالثة الزمالك وبيراميدز الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    رئيس الوزراء الإيطالي : علينا أن نعمل " داخل وليس خارج" الاتحاد الأوروبي

    01:20 م الإثنين 09 سبتمبر 2019
    رئيس الوزراء الإيطالي : علينا أن نعمل " داخل وليس خارج" الاتحاد الأوروبي

    رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

    روما- (د ب ا):

    قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن على بلاده تبنى توجه بناء بصورة أكبر نحو الاتحاد الأوروبي.

    وأضاف كونتي أثناء عرضه لأولويات الحكومة في البرلمان، إنه مقتنع أنه يجب " مراعاة مصلحة إيطاليا داخل وليس خارج نطاق الاتحاد الأوروبي".

    وفيما يتعلق بالهجرة، حيث تبنت الحكومة السابقة موقفا متشددا، تعهد كونتي بتبني توجه " صارم ومسؤول"، قائلا إنه سوف يتم مراجعة تشريع مثير للجدل بشأن هذه القضية مثلما اقترح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

    كما طالب بمزيد من " التضامن" من جانب شركاء الاتحاد الأوروبي بجانب أمور أخرى، بالإضافة إلى توفير" ممرات إنسانية أوروبية" لإجلاء اللاجئين من المناطق الخطرة.

    جوزيبي كونتي الاتحاد الأوروبي إيطاليا

    الخبر التالى:

    استراليا تحجب مواقع انترنت تحتوي على تسجيلات فيديو هجوم كرايتس تشيرتش
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان