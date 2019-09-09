رئيس الوزراء الإيطالي : علينا أن نعمل " داخل وليس خارج" الاتحاد الأوروبي

روما- (د ب ا):

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن على بلاده تبنى توجه بناء بصورة أكبر نحو الاتحاد الأوروبي.

وأضاف كونتي أثناء عرضه لأولويات الحكومة في البرلمان، إنه مقتنع أنه يجب " مراعاة مصلحة إيطاليا داخل وليس خارج نطاق الاتحاد الأوروبي".

وفيما يتعلق بالهجرة، حيث تبنت الحكومة السابقة موقفا متشددا، تعهد كونتي بتبني توجه " صارم ومسؤول"، قائلا إنه سوف يتم مراجعة تشريع مثير للجدل بشأن هذه القضية مثلما اقترح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

كما طالب بمزيد من " التضامن" من جانب شركاء الاتحاد الأوروبي بجانب أمور أخرى، بالإضافة إلى توفير" ممرات إنسانية أوروبية" لإجلاء اللاجئين من المناطق الخطرة.