البرهان: نعمل على حذف السودان من قوائم الإرهاب

القاهرة- (مصراوي):

كشف رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أور ركن عبدالفتاح البرهان، عن خطط رفع اسم بلاده من قوائم الدول الراعية والمُساندة للإرهاب.

وقال البرهان في حديث مع قناة "سكاي نيوز عربية"، الاثنين، إنه سيتم العمل مع جميع الأطراف لرفع اسم السودان من قوائم الإرهاب.

وفي السياق ذاته، قالت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله إن الوزارة ستنطلق في سياستها الخارجية بالعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضافت في مقابلة مع قناة "العربية الحديث" الإخبارية نُشرت مقتطفات منها، الاثنين، أن "رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب أمر ضروري من أجل الانفتاح على المجتمع الدولي وفتح الأبواب أمام البلاد من الناحية الاقتصادية والمالية".

كانت واشنطن قد أدرجت السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب في عام 1993. وعلّقت الإدارة الأمريكية النقاش بشأن تطبيع العلاقات مع الخرطوم بعد عزل البشير في 11 أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية واسعة استمرت لأشهر.

وتصنيف السودان بلدًا راعيًا للإرهاب يجعله غير مؤهّل لتخفيف الديون، كما يحِدّ من حصوله على تمويل من مُقرضين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلًا على حد قدرته في جذب الاستثمارات الأجنبية، وفق تقرير سابق نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".