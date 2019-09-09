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    شرطة هونج كونج: القبض على 157 متظاهرا خلال عطلة نهاية الأسبوع

    12:15 م الإثنين 09 سبتمبر 2019
    شرطة هونج كونج: القبض على 157 متظاهرا خلال عطلة نهاية الأسبوع

    احتجاجات هونج كونج

    هونج كونج- (د ب ا):

    قالت شرطة هونج كونج اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي إن 157 شخصا تم إلقاء القبض عليهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، على خلفية تهم تشمل التجمع غير القانوني وحيازة أسلحة والحاق الأضرار بالممتلكات والأشخاص والاعتداء على رجال شرطة.

    وأعربت الشرطة عن تزايد صعوبة أدائها لمهامها، وطالبت المراسلين والمارة بتوخي الحذر والابتعاد عن رجال الشرطة والمتظاهرين في هذا الوضع المضطرب.

    استنكر رجل شرطة" شائعات متداولة" بشأن ممارسة سلوك جنسي غير ملائم واتهامات باستهداف الصحفيين برذاذ الفلفل عن مسافة قريبة بدون الحاجة لذلك.

    وطالب رجال الشرطة مجددا المواطنين بالنأي بأنفسهم عن " مثيري الشغب" من أجل المصلحة العامة. وأضافوا" علينا أن نتذكر دائما أنه في ظل قوة العنف من جانب المتظاهرين، الجميع في المجتمع سوف يكون خاسرا".

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