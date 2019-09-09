معلمو المدارس الحكومية في الأردن يواصلون إضرابهم للمطالبة بزيادة الأجور

عمان- (د ب أ):

واصل المعلمون بالمدارس الحكومية في الاردن اليوم الاثنين إضرابهم لليوم الثاني استجابة لقرار نقابة المعلمين، التي دعت إلى اضراب مفتوح بالمدارس بدأ منذ أمس الاحد للمطالبة بزيادة الأجور.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) اليوم أن المدارس الحكومية بالمملكة خلت من الطلبة إلا من أعداد قليلة منهم، ما لبثوا أن عادوا لمنازلهم بعد انتهاء الطابور الصباحي الذي ألتزم المعلمون والمعلمات بالمدارس به دون التوجه للغرف الصفية.

وحسب الوكالة، دفع استمرار الاضراب وتمسك نقابة المعلمين به، أولياء أمور الطلبة لعدم ارسال ابنائهم للمدارس، في حين وصلت أعداد قليلة جدا من الطلبة للمدارس، حيث خلت اليوم ساحات معظم المدارس من الطلبة، ولوحظ عودة اعداد منهم لمنازلهم.

ويأتي الإضراب بعد فشل لقاءات واجتماعات واتصالات، جرت بوساطة نيابية، بين نقابة المعلمين والحكومة.

وتتمسك النقابة بزيادة نسبتها 50 بالمئة على رواتب المعلمين كافة، فيما تصر الحكومة على تطبيق نظام مزاولة المهن التعليمية، والذي تقول إنه يتيح علاوات تصل إلى 250 بالمئة مقترنة بنوعية الأداء.