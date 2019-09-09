كوريا الجنوبية تواصل جهودها لإنقاذ 4 مواطنين محاصرين بسفينة قبالة الساحل الشرقي الأمريكي

سول- (د ب أ):

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن ثمة عمليات تجري حاليا من أجل إنقاذ 4 مواطنين، يعتقد أنهم محاصرون في سفينة انقلبت على جانبها الأيسر، قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" بأنه يعتقد أن الكوريين الجنوبيين الاربعة، محاصرون داخل غرفة المحرك في سفينة "جولدن راي"، وهي ناقلة تابعة لشركة هيونداي جلوبيس اللوجيستية، التابعة لمجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية.

ولم يوضح خفر السواحل الأمريكي - الذي يتولى حاليا قيادة عملية إنقاذ السفينة - السبب الدقيق وراء وقوع الحادث بعد. ويخطط فريق الإنقاذ لدخول السفينة عندما ينتهي العمل على استقرارها.

وتعتزم وزارتا الخارجية والدفاع، والوكالات الأخرى ذات الصلة، عقد اجتماع في سول لمناقشة مسألة إرسال فريق التعامل السريع مع الحوادث إلى الموقع.