الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران ضاعفت عدد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة

فيينا- (د ب أ):

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أن إيران ضاعفت عدد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد إعلان إيران أنها ستتخذ المزيد من الخطوات لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

وقال المتحدث باسم الوكالة فريدريك دال إن مفتشي الوكالة تحققوا يوم أمس من تركيب 22 جهاز طرد مركزي من طراز "آي آر – 4" في منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز، مقابل 11 خلال الأشهر القليلة الماضية. وظلت أعداد طرازات أجهزة الطرد الأخرى عند نفس مستوياتها تقريبا.

تجدر الإشارة إلى أن جهود إيران الأخيرة قد تساعدها في نهاية الأمر على تكديس مخزونات من اليورانيوم عالي التخصيب بمعدلات أسرع، ما يقلل الوقت الذي قد تحتاجه لإنتاج مواد لتصنيع رؤوس نووية إذا ما رغبت في ذلك.

وكان الاتفاق النووي وضع قيودا صارمة على إنتاج إيران من اليورانيوم المخصب مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليها. إلا أن الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب انسحبت من الاتفاق العام الماضي وفرضت عقوبات قاسية على إيران.

وردا على ذلك قامت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق للضغط على الأطراف الأوروبية لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.

وكان كورنيل فيروتا، القائم بأعمال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، زار إيران أمس والتقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف وعدد من كبرار المسؤولين الإيرانيين للاطلاع على أحدث التدابير التي أعلنتها إيران بشأن تعزيز الأبحاث والتطوير المرتبط بتخصيب اليورانيوم.