مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوكالة ليست تابعة لأمريكا

طهران- (د ب أ):

أكد كاظم غريب آبادي مندوب وسفير إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين أن الوكالة ليست تابعة للولايات المتحدة لتحدد جدول أنشطة وزيارات مسؤوليها.

جاء هذا في تغريدة لغريب آبادي، ردا على تغريدة سابقة لمستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون كتب فيها أن زيارة كورنيل فيروتا، القائم بأعمال مدير الوكالة الدولية لإيران أمس، جاءت بعدما أطلعت الوكالة مجلس حكامها على أن إيران "ربما تخفي مواد و/أو أنشطة نووية".

وأضاف بولتون :"ننتظر مع الدول الأعضاء في مجلس حكام الوكالة تقريرا كاملا في أسرع وقت ممكن".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن غریب آبادي التأكيد أن زيارة القائم بأعمال مدير عام الوكالة لطهران، تأتي في إطار التعاون المستمر بين الجانبين.

ورفض مندوب إيران مزاعم وجود أنشطة سرية نووية لدى إيران، ولفت إلى أنه خلال الزيارة "تم التباحث بشأن أوجه التعاون فيما يخص التحقق من تطبيق الاتفاق النووي والبروتوكول الإضافي واتفاقية الضمانات الشاملة".

واعتبر أن أية محاولات لحرف التعاون البناء والنشط بين إيران والوكالة، وممارسة الضغوطات العبثية عليها "تعد عملا تخريبيا وستواجه بإجراءات مناسبة من قبل إيران".

تجدر الإشارة إلى أن زيارة فيروتا لإيران أمس جاءت غداة إعلان طهران زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي، والقيام بضخ الغاز في الجيل السادس من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، في إطار المزيد من تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.