ارتفاع عدد ضحايا هجومين في بوركينا فاسو إلى 29 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا هجومين في بوركينا فاسو إلى 29 قتي

واجادوجو- (أ ش أ):

ارتفع عدد ضحايا هجومين أحدهما بعبوة ناسفة في منطقتين بمقاطعة "سانماتينجا" شمالي بوركينا فاسو إلى 29 قتيلًا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين عن المتحدث باسم الحكومة ريميس فولجانس داندجينو قوله، إن شاحنة نقل اصطدمت بعبوة ناسفة يدوية الصنع على طريق بارسالوجو - جيندبيلا في مقاطعة سانماتينجا، أدت لمقتل 15 شخصًا و6 جرحى تم نقلهم إلى مراكز طبية.

وقال مسؤول محلي: "سائقي عربات ثلاثية العجلات كانوا في موكب للمساعدات الغذائية قتلوا، في هجوم مسلح استهدف القافلة على بعد نحو 50 كيلومترا من مكان الهجوم الأول".

وأوضح المسؤول أن الهجوم استهدف الموكب على طريق "كيلبو-دابلو" وأن المساعدات كانت مرسلة إلى نازحين من هاتين المدينتين.

وتواجه بوركينا فاسو، المستعمرة الفرنسية السابقة التي تعد إحدى أفقر دول العالم، هجمات إرهابية منذ 4 أعوام خاصة في شمال البلاد وشرقها، وقد خلفت أكثر من 500 قتيل.

وتركزت الهجمات في البداية في شمال البلاد، ثم توسعت إلى مناطق أخرى مثل الشرق المحاذي لتوجو وبنين، والذي بات ثاني منطقة كبرى تعاني انعدام الأمن.​