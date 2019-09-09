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ارتفاع عدد ضحايا هجومين في بوركينا فاسو إلى 29 قتيلا

09:01 ص الإثنين 09 سبتمبر 2019
ارتفاع عدد ضحايا هجومين في بوركينا فاسو إلى 29 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا هجومين في بوركينا فاسو إلى 29 قتي

واجادوجو- (أ ش أ):

ارتفع عدد ضحايا هجومين أحدهما بعبوة ناسفة في منطقتين بمقاطعة "سانماتينجا" شمالي بوركينا فاسو إلى 29 قتيلًا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين عن المتحدث باسم الحكومة ريميس فولجانس داندجينو قوله، إن شاحنة نقل اصطدمت بعبوة ناسفة يدوية الصنع على طريق بارسالوجو - جيندبيلا في مقاطعة سانماتينجا، أدت لمقتل 15 شخصًا و6 جرحى تم نقلهم إلى مراكز طبية.

وقال مسؤول محلي: "سائقي عربات ثلاثية العجلات كانوا في موكب للمساعدات الغذائية قتلوا، في هجوم مسلح استهدف القافلة على بعد نحو 50 كيلومترا من مكان الهجوم الأول".

وأوضح المسؤول أن الهجوم استهدف الموكب على طريق "كيلبو-دابلو" وأن المساعدات كانت مرسلة إلى نازحين من هاتين المدينتين.

وتواجه بوركينا فاسو، المستعمرة الفرنسية السابقة التي تعد إحدى أفقر دول العالم، هجمات إرهابية منذ 4 أعوام خاصة في شمال البلاد وشرقها، وقد خلفت أكثر من 500 قتيل.

وتركزت الهجمات في البداية في شمال البلاد، ثم توسعت إلى مناطق أخرى مثل الشرق المحاذي لتوجو وبنين، والذي بات ثاني منطقة كبرى تعاني انعدام الأمن.​

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بوركينا فاسو عبوة ناسفة مقاطعة سانماتينجا

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