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مقتل وإصابة 49 من عناصر طالبان في عمليات أمنية شمال أفغانستان

08:21 ص الإثنين 09 سبتمبر 2019
مقتل وإصابة 49 من عناصر طالبان في عمليات أمنية شمال أفغانستان

القوات الأفغانية

كابول- (أ ش أ):

سقط ما لا يقل عن 49 من مسلحي حركة طالبان بين قتيل وجريح في عمليات أمنية شنتها القوات الأفغانية في إقليم بلخ شمال أفغانستان.

وقال فيلق شاهين 209 التابع للجيش الأفغاني في بيان- وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- إن قوات الأمن شنت عمليات أمنية أسفرت عن مقتل 36 من مقاتلي طالبان وإصابة 13 أخرين، كما تمكنت قوات الأمن من تدمير أحد المجمعات الاستراتيجية التابعة لطالبان وأربع دراجات نارية.

وأضاف فيلق شاهين 209، أن القوات البرية أجرت هذه العمليات بدعم من القوات الجوية الأفغانية.

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