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طائرات التحالف العربي تدك مواقع للحوثيين في الجوف اليمنية

03:24 ص الإثنين 09 سبتمبر 2019
طائرات التحالف العربي تدك مواقع للحوثيين في الجوف اليمنية

طائرات التحالف العربي تدك مواقع للحوثيين

القاهرة- (مصراوي):

ضربت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مواقع لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية، بحسب "سكاي نيوز".

واستهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية الإرهابية في منطقتي "السليلة" و"الوجف"، بمديرية خب والشعف.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الغارات أسفرت عن تكبيد مليشيات الحوثيين الإرهابية المتمردة التابعة لإيران خسائر في الأرواح والعتاد.

طائرات التحالف العربي مليشيات الحوثي الإرهابية اليمن إيران محافظة الجوف

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