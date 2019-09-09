احتدام الخلافات بين الهند وكبار منتجي السكر مع انخفاض الأسعار لأدنى مستوياتها

واشنطن- ( د ب أ ):

سجلت أسعار السكر انخفاضًا إلى أدنى مستوى لها خلال 11 شهرًا في الأسواق العالمية، على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع الأسعار، وانتهاء أوضاع وفرة المعروض من تلك السلعة في الأسواق العالمية.

وتتركز الأضواء على الهند وهي الدولة المنتجة الرئيسية الثانية للسكر في العالم، والتي يتذبذب إنتاجها، في الوقت الذي ينتقد فيه منافسوها من منتجي السكر الآخرين سياسة الإعانات الحكومية لدعم صادرات السكر التي تنتهجها نيودلهي.

وذكرت أمس الأحد وكالة أنباء "بلومبرج" أن سياسات الحكومة الهندية بشأن دعم وحصص تصدير السكر أثار تحديًا من جانب المنتجين الآخرين في منظمة التجارة العالمية.

وأشارت بلومبرج إلى التقارير التي تشير إلى أن الخلافات المتصاعدة بين الهند ومنافسيها من مصدري السكر الآخرين ستحتل مكانًا على جدول أعمال الرئيس البرازيلي جاير سونارو خلال زيارته للهند في شهر نوفمبر المقبل.

يذكر أن البرازيل تحتل المرتبة الأولى في إنتاج السكر عالميًا.

ويحتل هذا الخلاف أيضًا مكانًا على جدول أعمال المؤتمر السنوي السادس للسكر الذي تنظمه مؤسسة ستاندارد أند بورز بلاتس، والذي يبدأ أعماله اليوم في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الوقت ذاته انخفض سعر السكر الخام في العقود الآجلة بنسبة 8.4% ليصل سعره إلى 11.02 سنت للرطل الواحد في العام الحالي 2019، ليسجل بذلك الانخفاض السنوى الثالث له على التوالي.