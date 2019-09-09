الحكومة اليمنية تنتقد تقرير الخبراء الدوليين حول حقوق الإنسان

صنعاء - (أ ش أ):

انتقدت الحكومة اليمنية آخر تقرير أصدره الخبراء الدوليون مطلع هذا الشهر بشأن الوضع وحقوق الإنسان في اليمن، وقالت إنه لم يلتزم بالموضوعية.

وقال وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون السياسية منصور بجاش ، في تصريح نقلته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد ، إن الحكومة اليمنية ما زالت على موقفها الرافض لتسييس ملف حقوق الإنسان باليمن.

وأشار إلى أن تقرير الخبراء الدوليين اعتمد على معلومات مضللة قدمت من أطراف مجهولة ، كما اعتمد على منظمات غير موثوقة ووسائل إعلام.

وجدد المسؤول اليمني التزام حكومة بلاده بالقانون الإنساني الدولي وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.