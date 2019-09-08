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    الرئيس الجزائري المؤقت يدعو لإجراء مشاورات لتشكيل سلطة مستقلة للانتخابات

    10:22 م الأحد 08 سبتمبر 2019
    الرئيس الجزائري المؤقت يدعو لإجراء مشاورات لتشكيل سلطة مستقلة للانتخابات

    عبد القادر بن صالح

    الجزائر - (أ ش أ):

    دعا الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح إلى إجراء المشاورات اللازمة لتشكيل وتنصيب سلطة مستقلة للانتخابات في الجزائر.

    وذكرت الرئاسة الجزائرية - في بيان اليوم الأحد، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية - أن عبدالقادر بن صالح أعرب، إثر تسلمه التقرير النهائي للهيئة الوطنية للوساطة والحوار التي باشرته مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية في البلاد والحراك الشعبي، عن ارتياحه لمناخ الحرية والشفافية اللذيْن طبعا مسار الحوار.

    وأكد الرئيس الجزائري المؤقت، أن الدولة أوفت بالتزامها بعدم التدخل في هذا المسار، مشيرا إلى أن عملية الحوار، التي سمحت بإشراك مختلف أطياف المجتمع؛ أفضت إلى تقارب واسع في وجهات النظر حول ضرورة الذهاب إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت.

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    عبد القادر بن صالح الرئيس الجزائري المؤقت انتخابات الجزائر

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