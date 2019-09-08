مقتل مدني واصابة ثمانية اخرين في تفجير ثلاث عبوات ناسفة في كركوك

كركوك (العراق) - (د ب أ):

أفادت مصادر أمنية مساء اليوم الأحد بأن مدنيا قتل وأصيب 8 آخرين جراء انفجار 3 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من مدينة كركوك، 250 كم شمالي بغداد.

وقالت المصادر "انفجرت عبوة قرب حسينية المهدي للشيعة جنوبي مدينة كركوك خلال احياء ليالي عاشوراء فيما انفجرت عبوة ثانية قرب جسر جامع النور الكبير واخرى قرب إعدادية الصناعة فيما تمكنت القوات الأمنية من السيطرة على تفجير عبوة رابعة".

وأوضحت المصادر أن حصيلة الانفجارات مقتل الشاب (31 عاما) فضلا عن إصابة ثمانية آخرين غادر خمسة منهم المستشفى.

وسارعت القوات العراقية إلى تكثيف إجراءاتها الأمنية في محيط المساجد والحسينيات الشيعية التي تحيي ليالي عاشوراء في ارجاء محافظة كركوك.