إطلاق صاروخ من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف

مصراوي – وكالات:

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صاروخا أطلق من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف جنوبي الدولة العبرية.

وذكر في بيان أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة خارج حدود المستوطنات المحاذية للقطاع.

كانت صافرات الانذار قد دوّت في المستوطنات ما تسبب في حالة هلع وخوف في صفوف المستوطنين.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدد من الهجمات الجوية يوم السبت ضد مواقع في قطاع غزة.

وأرجعت قوات الاحتلال قصف الأحد إلى أنه جاء ردا على هجوم كانت وراءه حركة حماس، وألقت فيه طائرة مسيرة متفجرات على مركبة عسكرية داخل الأراضي المحتلة.