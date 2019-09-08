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    العراق: مقتل 8 دواعش في ضربة جوية جنوب الموصل

    06:20 م الأحد 08 سبتمبر 2019
    العراق: مقتل 8 دواعش في ضربة جوية جنوب الموصل

    طائرة حربية عراقية - ارشيفية

    الموصل (العراق) - (د ب أ):

    أعلنت شرطة محافظة نينوى العراقية االيوم الأحد مقتل ثمانية من عناصر تنظيم داعش بضربة جوية نفذها طيران التحالف الدولي جنوب الموصل 400 كيلومترا شمال بغداد.

    وقال اللواء حمد النامس قائد شرطة نينوى "إنه وفقاً لمعلومات استخبارية من قيادة عمليات نينوى، وجه طيران التحالف الدولي ضربة جوية في جزيرة حاوي اصلان في نهر دجلة ضمن ناحية حمام العليل 20 كيلومترا جنوب الموصل، ما أسفر عن مقتل ثمانية إرهابيين من عصابات داعش".

    ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد تشهد نشاطا لخلايا تنظيم داعش التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات وتجبر عوائل على النزوح من مناطقها على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في معظم مناطق البلاد.

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