عباس موسوي: الناقلة الإيرانية باعت شحنتها النفطية في البحر

واشنطن - (د ب أ):

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الأحد، إن الناقلة "أدريان داريا 1" التي ترفع علم إيران والتي طالتها عقوبات أمريكية، رست في ميناء بالشرق الأوسط وتم بيع شحنتها بالكامل في البحر.

وقال موسوي إن الناقلة التي يعتقد أنها تحمل مليوني برميل من النفط، قد وصلت إلى مقصد لم يتم الكشف عنه، حسب وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد.

وأضاف فى تصريحات للتلفزيون الإيرانى أن شحنة الناقلة "بيعت في البحر" دون ذكر تفاصيل إضافية.

وكانت الناقلة "أدريان داريا1" قد اختفت في وقت سابق من الأسبوع الجاري من أجهزة التتبع التي تعمل بالأقمار الاصطناعية على مسافة ليست بعيدة عن الساحل السوري.

ولعبت الناقلة، المعروفة سابقا باسم "جريس 1"، دورا رئيسيا في نزاع دام أشهر بين الغرب وإيران. واحتجزت القوات البريطانية الناقلة قبالة جبل طارق في أوائل يوليو، للاشتباه في قيامها بنقل نفط إلى سورية في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة في 15 أغسطس، مشيرة إلى أن إيران قدمت ضمانات بأن السفينة لن تبحر إلى جهة يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات.