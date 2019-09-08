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    هيئة فلسطينية تحمل دولة الاحتلال مسؤولية وفاة أسير فلسطيني في سجونها

    05:44 م الأحد 08 سبتمبر 2019
    هيئة فلسطينية تحمل دولة الاحتلال مسؤولية وفاة أسير فلسطيني في سجونها

    علم فلسطين

    رام الله - (د ب أ):

    حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل المسؤولية عن وفاة أسير فلسطيني اليوم الأحد في سجونها.

    وذكرت الهيئة في بيان أن الأسير بسام السايح (47 عاما) من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية توفى في سجن (الرملة) الإسرائيلي بعد أيام من معاناته من تدهور صحي خطير.

    والسايح المعتقل منذ عام 2015 كان يعاني من مرض السرطان، ورفضت إدارة السجون الإسرائيلية عدة طلبات بالإفراج عنه لخطورة وضعه علما أنه لم يصدر بحقه حكم.

    وكان أسير فلسطيني في مطلع الثلاثينات من عمره توفي في يوليو الماضي، وأفادت مصادر فلسطينية بأن أكثر من 220 فلسطينيا لقوا حتفهم في سجون إسرائيل منذ عام 1967.

    فلسطين إسرائيل الأحتلال الأسرائيلي الضفة الغربية

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