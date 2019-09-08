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    بومبيو: المحادثات أفضل طريق للسلام في أفغانستان

    05:40 م الأحد 08 سبتمبر 2019
    بومبيو: المحادثات أفضل طريق للسلام في أفغانستان

    مايك بومبيو

    واشنطن - (د ب أ):

    قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد سيغادر كابول، لكن الولايات المتحدة لا تزال مهتمة بالتفاوض على اتفاق سلام مع طالبان.

    وأضاف بومبيو أن زلماي خليل زاد "سيعود إلى الوطن الآن". لكنه يأمل أن تغير طالبان سلوكها لتمهيد الطريق لخوض المزيد من المحادثات. ونقلت شبكة "ايه بي سي" الإخبارية عن بومبيو قوله: "في النهاية سيتم حل هذا من خلال سلسلة من المحادثات.

    وأوضح بومبيو أن المفاوضات أحرزت "تقدمًا حقيقيًا" وكانت قريبة من التوصل إلى قرار عندما لم تف حركة طالبان بالالتزامات التي تعهدت بها.

    وقال وزير الخارجية: "وعندما حدث ذلك، قال الرئيس (دونالد) ترامب: لن أقبل الصفقة".

    وفي مقابلة منفصلة مع شبكة" سي إن إن"، ذكر بومبيو أن ترامب لن يخفف الضغط حتى يكون هناك دليل على أن طالبان يمكنها الوفاء بالتزاماتها.

    كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر الغاء محادثات مع طالبان امس السبت.

    جاء قرار ترامب بعدما قُتل جنديان من قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أحدهما أمريكي والآخر روماني، وعشرة أشخاص آخرين، يوم الخميس الماضي عندما نفذت طالبان هجوما بسيارة مفخخة استهدف موقعا أمنيا بالقرب من مقر مهمة "الدعم الحازم" التي يقودها الناتو في كابول.

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