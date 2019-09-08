وصول مئات المهاجرين إلى جزر يونانية عبر بحر إيجة الشرقي

أثينا- (د ب أ):

يحاول مئات المهاجرين عبور بحر إيجة الشرقي سعيا إلى الوصول إلى اليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي، قادمين من تركيا.

وقالت قوات خفر السواحل اليونانية، إن هناك 332 مهاجرا وصلوا منذ صباح أمس السبت وحتى اليوم الأحد، من جزر رودس وكاليمنوس وساموس وفارماكونيسي وليسبوس.

كما ينتظر أكثر من 20 ألف شخص بالفعل، في مخيمات التسجيل بجزر ليسبوس وخيوس وساموس وليروس وكوس. وجرى إعداد هذه المخيمات لاستيعاب نحو 6300 شخص.

وتم إيواء 4000 شخص آخر في مخيمات وشقق أصغر حجما.

ووصل 8103 أشخاص من تركيا إلى الجزر اليونانية في بحر إيجة خلال شهر أغسطس الماضي، ليرتفع بذلك العدد من 3200 مقابل نفس الشهر من العام الماضي، وذلك وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وينص ميثاق اللاجئين الذي تم إبرامه في مارس من عام 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، على أنه يمكن للاتحاد الأوروبي إعادة جميع المهاجرين الذين يصلون، بشكل غير قانوني، إلى الجزر اليونانية عبر تركيا.

ومن المقرر أن يتم إعادة الأشخاص الذين لا يحصلون على حق اللجوء إلى تركيا على الفور.