طهران: ناقلة النفط الإيرانية وصلت إلى وجهتها وتم بيع النفط

القاهرة- (مصراوي):

أعلن متحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الناقلة "أدريان دريا-1"، المعروفة سابقًا بـ"جريس1"، وصلت إلى وجهتها وتم بيع النفط، حسبما نقل التلفزيون الإيراني، الأحد.

وفي سياق متصل قال مسؤول أمريكي إن بلاده ستواصل فرض عقوبات على من يشتري النفط الإيراني ويتعامل مع الحرس الثوري، وفق قناة "العربية" الإخبارية.

وأظهر موقع تتبع السفن "مارين ترافيك"، قبل أيام، أن الناقلة تباطأت قبالة السواحل اللبنانية، بعد أن أفادت تقارير عدة بأنها في صدد التوجه نحو ميناء طرطوس السوري.

غير أن الناقلة عمدت في 3 ستمبر إلى إطفاء نظام التتبع الخاص بها، ما دفع إلى المزيد من الشكوك حول وجهتها.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكّدت وزارة الخارجية الأمريكية أن مسؤولًا أمريكيًا رفيع المستوى عرض شخصيًا عدة ملايين من الدولارات على القبطان الهندي لناقلة نفط إيرانية يشتبه في أنّها متوجّهة إلى سوريا.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أواخر أغسطس الماضي أن بلاده باعت شحنة النفط، وأن المشتري الذي لم تكشف هويته، هو من سيحدد وجهتها.

وتحمل الناقلة 2.1 مليون برميل من النفط الخام الخفيف، بقيمة 130 مليون دولار.

وفي منتصف يوليو الماضي، أفرجت سلطات إقليم جبل طارق، عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة بتهمة نقل النفط إلى سوريا في تحدّ لتجاوز العقوبات المفروضة على نظام الرئيس بشار الأسد، وذلك بعد ضبطها من قبل البحرية البريطانية في الرابع من الشهر ذاته.

احتُجزت "أدريان داريا 1" لمدة 6 أسابيع في منطقة جبل طارق البريطانية، للاشتباه في أنها تنقل نفطا من إيران إلى حليفتها سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على نظام الرئيس بشار الأسد.

وأفرجت سلطات جبل طارق بعد ذلك في 18 أغسطس، عن ناقلة النفط التي كانت تحمل سابقا اسم "جريس 1"، بعد تلقيها تأكيدات مكتوبة بأن السفينة لن تتوجه إلى بلدان خاضعة لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

ونقلت قناة "إيران إنترناشيونال" عن مصدر وصفته بالمطلع، وقتذاك، قوله إن مالك الناقلة الإيرانية، باع نفط الناقلة إلى شركة لبنانية، في حين أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لاحقًا أنها متجهة إلى مصفاة في سوريا.