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    سلطنة عمان تعلن انطلاق مناورات جوية بمشاركة أمريكية وبريطانية

    03:27 م الأحد 08 سبتمبر 2019
    سلطنة عمان تعلن انطلاق مناورات جوية بمشاركة أمريكية وبريطانية

    انطلاق تمرين البساط السحري

    مسقط- (د ب أ):

    أعلنت سلطنة عمان، الأحد، انطلاق تمرين "البساط السحري" الذي ينفذه سلاح الجو السلطاني العماني بقاعدة "ثمريت" الجوية، وتستمر فعالياته حتى التاسع عشر من الشهر الجاري.

    ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، يأتي التمرين ضمن سلسلة التمارين الدورية التي ينفذها سلاح الجو السلطاني العماني. وينفذ السلاح العماني تمرين اليوم بمشاركة طائرات من سلاح الجو الملكي البريطاني وسلاح الجو الأمريكي، وبإسناد من البحرية السلطانية العمانية وقوة السلطان الخاصة.

    ويهدف التمرين إلى تنفيذ عمليات جوية تدريبية مشتركة، في إطار التعاون المشترك بين السلطنة وكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ومن أجل تبادل الخبرات في مجال الطيران.

    تمرين البساط السحري سلاح الجو السلطاني العماني قاعدة ثمريت الجوية سلاح الجو الأمريكي

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